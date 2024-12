Siemens beschäftigt in Thüringen insgesamt rund 570 Arbeitnehmer - künftig auch an einem dritten Standort.

In Gotha ist ein neuer Siemens-Sandort in Thüringen entstanden.

Erfurt/Gotha - Die Thüringer Siemens-Niederlassung hat in Gotha einen neuen Standort eröffnet. Dort sollen Schaltschränke montiert werden, wie das Unternehmen in Erfurt mitteilte. Die Montagefläche dafür in Waltershausen sei angesichts einer guten Geschäftsentwicklung nicht mehr ausreichend. 22 Arbeitnehmer arbeiteten nun in Gotha, kurzfristig seien auch Neueinstellungen geplant.

Mittelfristig ist nach Unternehmensangaben durch den neuen Standort eine Verdopplung des Montagevolumens geplant. Die in Waltershausen freigewordenen Flächen würden für ein weiteres Prüffeld genutzt.

Die Siemens-Niederlassung Thüringen verfüge nun über drei Standorte - in Erfurt, Gotha und Waltershausen. In Waltershausen und Gotha würden Stationsleittechnik- und Schutztechnik-Lösungen für Energieversorger sowie für Industrieunternehmen entwickelt und montiert. Siemens beschäftigt nach eigenen Angaben im Freistaat insgesamt rund 570 Arbeitnehmer.