Dresden - Die Dresdner Musikhochschule Carl Maria von Weber hat einen neuen Rektor. Der 35 Jahre alte Jazzmusiker, Komponist und Dirigent Lars Seniuk trat sein Amt am vergangenen Freitag an, teilte die Lehranstalt mit. „Gerade in Zeiten, in denen wir uns überall auf der Welt mit verschiedenen und wachsenden Problemen konfrontiert sehen, kommt der Musik und insbesondere einer Musikhochschule eine besondere Bedeutung zu. Sie bringt Menschen zusammen, kann Brücken bauen und Dialoge eröffnen“, wurde Seniuk zitiert.

Der Erweiterte Senat der Hochschule hatte Seniuk im Mai dieses Jahres auf Vorschlag einer Auswahlkommission gewählt. Er tritt damit die Nachfolge von Axel Köhler an, der die Hochschule von September 2019 bis Dezember 2023 leitete. Die offizielle Ernennung und Amtseinführung von Seniuk erfolgt bei der feierlichen Investitur. Der Termin steht noch nicht fest.

Nach einer Ausbildung als klassischer Trompeter studierte Seniuk Jazztrompete, Jazzkomposition und zeitgenössische Komposition in Berlin und Hamburg. Als Komponist, Arrangeur und Dirigent ist er bei Ensembles wie der hr-Bigband, der NDR Bigband und der WDR Big Band zu Gast und zudem als Hochschullehrer aktiv. 2015 gründete er den Verein „Miteinander durch Musik“, der sich bundesweit bei Musikprojekten für geflüchtete Kinder, Jugendliche und Erwachsene engagiert.