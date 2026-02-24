Hannover gegen Braunschweig ist eines der brisantesten Spiele im deutschen Fußball. Vor dem nächsten Duell ist eine besondere Maßnahme geplant.

Hannover - Fußball-Zweitligist Hannover 96 plant bei dem brisanten Niedersachsen-Derby gegen Eintracht Braunschweig den Ausschank von alkoholreduziertem Bier. Der Brauerei-Partner des Clubs hat extra für die Hochrisiko-Veranstaltung am Freitag, 20. März (18.30 Uhr/Sky), ein Bier mit nur 2,9 Prozent Alkoholgehalt gebraut, das bereits am vergangenen Sonntag beim 0:0 gegen Dynamo Dresden erfolgreich im Stadion getestet wurde. Die 96er bestätigten auf Anfrage einen Bericht der „Neuen Presse“ in Hannover.

Hintergrund dieser Idee sind die Auflagen für sogenannte Risikospiele im deutschen Profifußball. Bei denen gilt neben einer erhöhten Polizeipräsenz unter anderem auch ein Alkoholverbot.

Polizei muss Alkohol-Ausschank genehmigen

Die 96er mussten sich den Verkauf des alkoholreduzierten Biers vor dem ebenfalls als riskant eingestuften Dresden-Spiel extra von der Polizei genehmigen lassen. Nach den positiven Erfahrungen am Sonntag rechnet man bei dem Club auch mit einer Zustimmung für das Braunschweig-Spiel.

Die Hoffnung von Verein und Brauerei ist: Wenn Fans wissen, dass im Stadion nicht nur alkoholfreies Bier ausgeschenkt wird, werden sie vorher auf dem Weg zur Arena auch weniger trinken. Das könnte die Eskalationsgefahr bei diesem Spiel senken. Zum Vergleich: Das „normale“ Bier der Brauerei hat einen Alkoholgehalt von 4,9 Prozent, die alkoholfreie Variante 0,01 Prozent.

Hannover gegen Braunschweig gehört zu den brisantesten Spielen im deutschen Profifußball. Wegen wiederholter Ausschreitungen bei diesen Derbys wurde in der vergangenen Saison vor beiden Spielen sogar ein Teilausschluss von Gästefans verhängt.