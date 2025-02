Neuer Lotto-Millionär in Mansfeld-Südharz

Mit einem Sechser im Lotto geht ein Gewinn von 1,67 Millionen Euro in den Landkreis Mansfeld-Südharz. (Archivbild)

Magdeburg - Ein Sechser im Lotto hat einen Spieler oder eine Spielerin aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz zum Millionär gemacht. Er oder sie gewann beim Lotto 6aus49 rund 1,67 Millionen Euro, wie Lotto-Toto Sachsen-Anhalt in Magdeburg mitteilte. Der Einsatz hatte bei 9,60 Euro gelegen. Und noch einen besonders hohen Gewinn gab es: Die Gewinnsumme von 977.777 Euro ging in den Saalekreis. Dort hatte ein Spieler oder eine Spielerin Glück in der Zusatzlotterie Spiel 77, die zusätzlich auf verschiedenen Spielscheinen angekreuzt werden kann, etwa bei Lotto 6aus49, Eurojackpot oder Bingo.