Der Gewinner spielt Lotto im Abo und muss sich um nichts kümmern. Diese Summe landet nun auf seinem Konto.

Von dpa 26.02.2026, 10:31
Es ist der 133. Millionengewinn seit 1991 bei Lotto Sachsen-Anhalt. (Symbolbild)
Magdeburg - Sachsen-Anhalt hat einen neuen Lotto-Millionär oder eine neue Millionärin. Eine Person im Landkreis Stendal hatte Mittwochabend bei der Zusatzlotterie Spiel 77 als einzige bundesweit alle sieben Ziffern der Gewinnzahl richtig, wie Lotto-Toto Sachsen-Anhalt mitteilte. Damit ist der Jackpot geknackt und die Person um genau 1.377.777 Euro reicher. Die Wahrscheinlichkeit, dass das gelingt, liegt den Angaben zufolge bei 1 zu 10 Millionen. Der Gewinner muss sich übrigens um nichts kümmern - denn er spielt laut Lotto-Toto im Abo.