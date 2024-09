Diepholz - Volker Meyer ist neuer Landrat in Diepholz. Der CDU-Landtagsabgeordnete setzte sich in der Stichwahl mit 59 Prozent der Stimmen durch, wie der Landkreis unter Berufung auf das vorläufige Ergebnis mitteilte. SPD-Politikerin Ulrike Tammen unterlag mit 41 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 30 Prozent.

Meyer ist in Twistringen geboren, ausgebildeter Polizist und Sparkassenkaufmann. Er gehört seit 2013 dem niedersächsischen Landtag an, ist seit 1996 Mitglied im Kreistag und seit 2015 stellvertretender Landrat in Diepholz. Er lebt in Bassum, ist verheiratet und Stiefvater zweier erwachsener Kinder.

Das amtliche Ergebnis soll am Dienstag feststehen. Bei der ersten Wahl vor zwei Wochen hatte niemand die erforderliche absolute Mehrheit erreicht. Neben dem freien Bewerber Meyer und SPD-Kandidatin Tammen traten damals Kristine Helmerichs (Grüne) und Michael Schnieder (AfD) an.

Die Neuwahl war nötig, weil der ehemalige Landrat Cord Bockhop (CDU) seine Amtszeit im Juli vorzeitig beendet hatte. Er ist nun Präsident des Sparkassenverbandes Niedersachsen.