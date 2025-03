Oberst Scholtka ist neuer Kommandeur des Landeskommandos der Bundeswehr in Brandenburg. Er sieht wachsende Aufgaben für die Bundeswehr und nennt Ziele.

Potsdam - Der neue Kommandeur des Landeskommandos Brandenburg, Nikolas Scholtka, geht von wachsenden Herausforderungen für die Bundeswehr im Land aus. „Die sicherheitspolitischen Veränderungen, die sich im Moment gerade in dieser Situation abzeichnen, werden auch Auswirkungen haben auf die Arbeiten der zukünftigen Zusammenarbeit zwischen Militär und anderen Organisationen“, sagte der Oberst der Deutschen Presse-Agentur. Das gelte auch für die Zusammenarbeit mit den Ländern. „Das, denke ich mal, wird eine große Herausforderung werden, wie wir diese Rolle noch weiter stärken werden können.“

Ziel sei es, die Verteidigungsfähigkeit zu stärken. Es gehe zum Beispiel um die Frage, Aufmarschräume zu definieren oder Planungen zu haben, um in entsprechenden Situationen schnell reaktionsfähig zu sein, sagte Scholtka dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB). „Sich verteidigen zu können, ist entscheidend, um sich nicht verteidigen zu müssen.“

Debatte über mehr Geld für Bundeswehr

Vor dem Hintergrund außenpolitischer Unsicherheiten beraten Union und SPD in ihren Sondierungsgesprächen für eine Koalition auch über die Frage nach mehr Geld für die Bundeswehr. Im Gespräch ist ein größeres schuldenfinanziertes Sondervermögen nach Vorbild des im Grundgesetz verankerten 100-Milliarden-Topfes für die Bundeswehr kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Debattiert wird auch, die Entscheidung noch kurzfristig mit den Mehrheitsverhältnissen des bisherigen Parlaments zu fällen.

Kommandeur bringt Erfahrungen bei der Luftwaffe mit

Scholtka diente viele Jahre bei der Luftwaffe. Er war zuletzt stellvertretender Leiter der Task Force Drohne im Bundesverteidigungsministerium. Auf dem Fliegerhorst in Holzdorf auf der Landesgrenze von Brandenburg und Sachsen-Anhalt soll das Raketenabwehrsystem Arrow 3 stationiert werden. Scholtka war auch im Einsatz während der Elbe-Flut im Jahr 2002.

Die offizielle Kommandoübergabe von Oberst Olaf Detlefsen zu Scholtka findet am 20. März in Potsdam mit rund 300 Gästen statt, dazu wird auch Woidke erwartet. Detlefsen führte das Landeskommando Brandenburg nach Angaben der Staatskanzlei seit 2016, so lange wie niemand vor ihm.