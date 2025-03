Sie ist die kleinste evangelische Landeskirche in Deutschland. Monatelang war das Amt des Kirchenpräsidenten nicht besetzt. Für den „Neuen“ ist die Kirche eine Chance.

Neuer Kirchenpräsident offiziell in Amt eingeführt

Seit Dezember ist er schon im Dienst - jetzt wurde Karsten Wolkenhauer offiziell in sein Amt eingeführt. (Archivbild)

Köthen - Mit einem Festgottesdienst ist der neue Kirchenpräsident der Evangelischen Landeskirche Anhalts, Karsten Wolkenhauer, offiziell in sein Amt eingeführt worden. „Gerade von den kleinen Kirchen wird zu Recht ein hohes Maß an Agilität und Kreativität erwartet“, sagte Wolkenhauer in einer Mitteilung. „Wenn wir den Wandel nicht vorleben, wem soll es dann gelingen?“

In dem Festgottesdienst wurde auch der bisherige Kirchenpräsident, Joachim Liebig, in den Ruhestand verabschiedet. Wolkenhauer hat das Amt seit Februar inne, ist aber bereits seit Anfang Dezember im Dienst.

Wegen einer gescheiterten Wahl war die Kirche zwischen März und Dezember vergangenen Jahres ohne Leitenden Geistlichen. Mit rund 25.000 Gläubigen ist die Landeskirche Anhalts die kleinste evangelische Kirche in Deutschland.