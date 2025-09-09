Stefan Danz folgt auf Linda Baasch, die seit 2017 Kanzlerin an der Kunsthochschule war. Der Jurist will eine enge Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Lehre und Forschung.

Halle - Stefan Danz soll neuer Kanzler der Burg Giebichenstein Kunsthochschule in Halle werden. Er werde die Verwaltung der Hochschule ab dem 1. Oktober leiten und damit auf Linda Baasch folgen, teilte die Burg Giebichenstein mit. Danz war vom Akademischen Senat der Kunsthochschule gewählt und von Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) ernannt worden.

Der 54-Jährige war bislang Leiter des Rechtsamtes und stellvertretender Kanzler der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. „Ich bin überzeugt, dass er seine wertvolle Expertise in die laufenden Entwicklungsprozesse einbringen wird“, sagte Burg-Rektorin Bettina Erzgräber.

Stefan Danz hat eine Ausbildung zum Zimmermann gemacht und in Jena und Siena (Italien) Rechtswissenschaften studiert. Baasch war seit 2017 Kanzlerin der Burg. Sie soll nun die neue Kanzlerin an der Europa-Universität Flensburg werden.