Potsdam - Brandenburgs neuer Innenminister René Wilke tritt sein Amt an: Der 40-Jährige hat am Vormittag im Landtag in Potsdam den Amtseid abgelegt. Zuvor ernannte Brandenburgs Innenminister Dietmar Woidke (SPD) den parteilosen Politiker und früheren Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder) zum Innenminister. Wilke war 2024 aus der Linkspartei ausgetreten.

Er folgt nun auf die SPD-Politikerin Katrin Lange, die nach viel Kritik im Zusammenhang mit der Entlassung des Verfassungsschutzchefs als Innenministerin zurücktrat. Lange war am Vormittag nicht bei der Landtagssitzung dabei.

Wilke sagte in einer Mitteilung zu seiner Ernennung, er trete das neue Amt mit Respekt vor den bestehenden Herausforderungen an. Ministerpräsident Woidke lobte Wilkes bisherige Arbeit als Oberbürgermeister in der Oderstadt Frankfurt an der polnischen Grenze. „Er hat als Stadtoberhaupt einer Grenzstadt hervorragende Arbeit geleistet und wird das Land mit seiner Expertise voranbringen.“