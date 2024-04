Kraußnick - Auf dem Gelände des Resorts Tropical Island ist ein neuer Hotelkomplex eröffnet worden. Die Erweiterung mit direktem Zugang zur Tropenhalle mit Wasserlandschaft verfügt über 150 Zimmer und insgesamt 500 zusätzliche Übernachtungsmöglichkeiten sowie einen zusätzlichen Entertainmentbereich, wie General Manager Chris Jung am Montag berichtete. Erste Gäste hätten eingecheckt, vor allem jüngere Menschen. Der kommende Samstag sei bereits ausgebucht.

Spanische Unternehmensgruppe investiert über 30 Millionen Euro

Der Hotelkomplex entstand den Angaben nach in weniger als einem Jahr. 25 neue Arbeitsplätze wurden geschaffen. Die spanische Unternehmensgruppe Parques Reunidos Group hat über 30 Millionen Euro in den Ausbau investiert. Damit steigt die Zahl der Übernachtungsplätze dem Manager zufolge auf insgesamt 3500. Die spanische Unternehmensgruppe betreibt weltweit 64 Parks, darunter den Belantis Park in Leipzig.

Wichtigster Arbeitgeber der Region

Die einst als Luftschiffwerft gebaute Halle beherbergt heute 60 Kilometer südlich von Berlin Europas größte tropische Urlaubswelt. Seit seiner Eröffnung 2004 wurde das Resort stetig ausgebaut. Rund 1,2 Millionen Gäste kommen nach Angaben des Unternehmens jährlich. Mit rund 550 Mitarbeitern ist das Ferien-Resort einer der wichtigsten Arbeitgeber der Region. Die Erweiterung solle dazu beitragen, den Status Tropical Islands als eine der größten Beherbergungsstätten Deutschlands weiter zu festigen, sagte Jung.

Arbeitskräftegewinnung auch in Asien

Um Personal langfristig in Zeiten des Arbeitskräftemangels zu gewinnen, habe man an verschiedenen „Stellschrauben gedreht“, erzählte der Resort-Manager. So bilde man mittlerweile selber aus, zum anderen arbeite das Unternehmen mit einer Agentur auf den Philippinen zusammen. 20 Arbeitskräfte hätten sich gemeldet, berichtete Jung. Sie durchliefen derzeit die Genehmigungen bei den staatlichen Stellen. Er hofft für das neu gewonnene Personal auf eine Arbeitserlaubnis im Mai oder Juni.