Neuer Haustarifvertrag an Fachkrankenhaus Hildburghausen

Hildburghausen - Nach monatelangen Verhandlungen für einen neuen Haustarifvertrag erhalten die rund 670 nichtärztlichen Beschäftigten des Helios-Fachkrankenhauses in Hildburghausen mehr Geld. Der rückwirkend zum 1. Februar dieses Jahres geschlossene Tarifvertrag sieht Entgeltsteigerungen von durchschnittlich rund 14 Prozent vor, wie die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch mitteilte. Die Steigerung setze sich aus einem in zwei Stufen gezahlten Inflationsausgleich von insgesamt 2000 Euro und dauerhaften monatlichen Lohnsteigerungen zusammen. Durch vereinbarte Sockelbeträge profitierten untere Einkommensgruppen überdurchschnittlich vom Tarifergebnis.

Laut Helios hatten die Tarifverhandlungen im März 2021 begonnen. Gezahlt würden die höheren Gehälter ab Juli. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von zwei Jahren. An einem Warnstreik während der Tarifverhandlungen hatten sich laut Verdi im April 200 Beschäftigte beteiligt. Das Helios-Krankenhaus in Hildburghausen ist ein Fachkrankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie.