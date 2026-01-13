Seine Fantasy-Bücher waren Grund für einen der größten Hypes der TV-Geschichte. Jetzt schaut Autor George R. R. Martin bei der Weltpremiere des neuen „Game of Thrones“-Ablegers in Berlin vorbei.

Berlin - Ein neuer „Game of Thrones“-Ableger hat seine Weltpremiere in Berlin gefeiert. Bei der Premiere der Serie „A Knight of the Seven Kingdoms“ war auch der Fantasyautor und „Game of Thrones“-Erfinder George R. R. Martin anwesend.

Martin schuf mit einer mehrbändigen Fantasy-Saga die Romanvorlage für die Kultserie „Game of Thrones“. Seine Bücher waren Grund für einen der größten Hypes der TV-Geschichte. „A Knight of the Seven Kingdoms“ soll Fans nun zurück nach Westeros bringen.

Die sechs Folgen über die Abenteuer von Ritter Ser Duncan dem Großen und seinem Knappen Egg sind ab Montag, 19. Januar, bei dem Streamingdienst HBO Max verfügbar. Sie sollen rund 90 Jahre vor den Ereignissen der Originalserie spielen und beruhen auf Martins Trilogie „Der Heckenritter von Westeros: Das Urteil der Sieben“.

Über die Dreharbeiten sagte der elfjährige Dexter Sol Ansell, der den Knappen Egg spielt, der dpa: „Es war eine absolut verrückte Erfahrung!“ Er habe fast ein Viertel seines Lebens, also zwei Jahre an den Dreharbeiten mitgewirkt und sei nun froh, dass die ganze Welt die Serie sehen werde.

Der Schauspieler Shaun Thomas, der ebenfalls mitspielt, sprach von einer „surrealen Erfahrung“. Er habe es geliebt, eine Rüstung anzuziehen, Pferde zu reiten und mit Schwertern zu kämpfen, sagte er der dpa.

Der Bestseller-Autor Martin wirkte als Co-Creator und Executive Producer an der Serie mit. Es ist bereits der zweite „Game of Thrones“-Ableger nach dem Ende der Show im Jahr 2019. Die Prequel-Serie „House of the Dragon“ geht im Sommer in die dritte Staffel.