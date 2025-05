Loxstedt - In Niedersachsen ist ein neuer Freizeitpark eröffnet worden. In Karls Erlebnis-Dorf Loxstedt im Landkreis Cuxhaven gibt es verschiedene Fahrgeschäfte und ein Ziegen-Streichelgehege. Vieles hat einen Bezug zur Landwirtschaft und zu Erdbeeren - etwa die Traktorbahn, ein Mais-Silo zum Springen und ein Klettergerüst in Form einer Erdbeere. Die Achterbahn heißt Erdbeer-Raupenbahn und fährt durch eine große Erdbeere. Im sogenannten Pipikakaland steht eine riesige Toilette und eine Klo-Rutsche.

Das Unternehmen Karls baut Erdbeeren an und verkauft diese. Zudem betreibt es in mehreren Bundesländern Freizeitparks. In Niedersachsen gibt es bereits mehrere große und kleine Freizeitparks mit Fahrgeschäften und Tieren.