Neuer Direktor der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden

Dresden - Die Gemäldegalerie Alte Meister der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) bekommt einen neuen Direktor. Prof. Holger Jacob-Friesen werde das Amt am 1. März kommenden Jahres antreten, teilte das Kulturministerium am Mittwoch mit. Der 56-Jährige übernimmt zudem die Leitung der Skulpturensammlung bis 1800, deren Bestände seit Februar 2020 in der Sempergalerie ausgestellt sind. Jacob-Friesen folgt auf Stephan Koja, der das Museum bis zum 31. März dieses Jahres leitete.

Jacob-Friesen bezeichnete die Gemäldegalerie als „ein Schatzhaus der europäischen Kunstgeschichte“. „Ich wünsche mir daher ein Haus, das mitteilsam, weltoffen und publikumsorientiert ist, das Menschen aller Generationen und jeglicher Herkunft für die Kunst begeistert, das zum Staunen, zu Erkenntnis, Debatte und Genuss anregt.“ Der in Köln geborene Honorarprofessor für Kunstgeschichte war seit 2011 Leiter der Abteilung Sammlung und Wissenschaft an der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe.

„Er gilt als Experte für deutsche, niederländische, französische und italienische Malerei des 14. bis 18. Jahrhunderts, der diese Kunst auch lebendig und begeisternd erklären kann“, sagte Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU).