Nach der Hitze konnte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen am Wochenende durchgeatmet werden. In dieser Woche soll es wieder sehr warm werden.

Leipzig - Nach der Abkühlung am Wochenende steigen die Temperaturen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wieder. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnete am Montag mit viel Sonnenschein und in Sachsen und Thüringen mit Temperaturen bis zu 26 Grad. In Sachsen-Anhalt können 28 Grad erreicht werden. In der Nacht kühlt es sich ab.

Am Dienstag steigen die Temperaturen bei heiterem Wetter in Sachsen und Thüringen auf bis zu 29 Grad. In Sachsen-Anhalt sollen diese bei ebenfalls sehr warmen 27 bis 30 Grad liegen. Am Mittwoch erwartet der DWD in Sachsen und Sachsen-Anhalt Temperaturen von 25 bis 28 Grad und in Thüringen von 24 bis 27 Grad.