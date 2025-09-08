Gute Nachrichten für Fahrgäste: An diesem Montag gehen die ersten Fahrzeuge der neuen Baureihen in Betrieb - zunächst auf der U2. Den U-Bahn-Verkehr soll das weiter entlasten.

Die neue U-Bahn-Baureihe JK geht am Montag in den Betrieb und soll die angespannte Situation im Berliner Nahverkehr entlasten. (Archivbild)

Berlin - Auf einigen Linien dürften die U-Bahnen in Berlin künftig wieder zuverlässiger fahren: An diesem Montag gehen die ersten Fahrzeuge der neuen Baureihe JK in Betrieb. Die neuen Züge sollen zunächst auf der U2 unterwegs sein, wie die BVG mitteilte.

Bis Ende des Jahres sollen 140 der Fahrzeuge ihren Einsatz beginnen. Es handelt sich um schmalere Fahrzeuge für das sogenannte Kleinprofil der Linien U1 bis U4. Sie sollen die überalterte Flotte verjüngen und den Verkehr stabilisieren.

Derweil laufen auch die Tests für breitere Züge der Baureihen J für die Linien U5 bis U9. Sie sollen aber erst im kommenden Jahr in den Betrieb gehen.

Insgesamt hat die BVG beim Hersteller Stadler zunächst 484 neue Wagen beider Baureihen bestellt, die bis 2027 alle ausgeliefert werden sollen. Sie werden dringend gebraucht: Verspätungen und Ausfälle auf wichtigen Linien belasten die Fahrgäste seit Monaten. Die Auslieferung der neuen Züge hatte sich aufgrund von Lieferschwierigkeiten beim Hersteller Stadler über Jahre verzögert.