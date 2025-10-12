Die neue Rathauschefin von Potsdam setzt nach ihrem Wahlsieg auf Ehrlichkeit statt große Versprechen. Sie will die Stadt gemeinsam mit den Bürgern gestalten.

Potsdam - Die künftige Oberbürgermeisterin von Potsdam, Noosha Aubel, zeigte sich bewegt von ihrem deutlichen Wahlsieg. „Ich bin überwältigt“, sagte sie am Abend. Sprechchöre mit ihrem Namen erklangen bei einer Wahlparty. Auf ihrem T-Shirt trug Aubel den Spruch „Wir sind Oberbürgermeisterin“.

Gab es ein Erfolgsrezept? Aubel sagte: „Ich glaube, was sich ausgezahlt hat, ist, dass ich echt geblieben bin, dass ich bei mir geblieben bin, dass die Menschen mich so kennengelernt haben, wie ich bin.“ Sie wolle den Menschen auch nicht alles versprechen. „Es geht nicht immer alles.“ Sie wolle den Bürgerinnen und Bürgern dann erklären, warum Dinge auch nicht funktionieren, sagte Aubel.

Sie kündigte an, gemeinsam mit der Bevölkerung die Stadt gestalten zu wollen und auch auf Expertise von außen zu setzen. „Jetzt fängt das Arbeiten an.“ Sie reiche allen die Hand, auch jenen, die sie nicht unterstützt hätten. Als zentrales Anliegen nannte Aubel das Thema Wohnraum.