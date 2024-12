Baden-Baden - Bei der traditionellen Wahl zum „Sportler des Jahres“ wird ab dem kommenden Jahr eine neue Kategorie eingeführt. Zum ersten Mal werden Athleten mit geistigen Beeinträchtigungen als „Special Olympics Sportler des Jahres“ geehrt. Das wurde in der Pressekonferenz zur Sportlerwahl in Baden-Baden bekanntgegeben. In diesem Jahr wird die Auszeichnung zum 78. Mal vergeben, traditionell am dritten Adventssonntag.

„Mich freut es außerordentlich, dass unsere Sportlerinnen und Sportler erstmalig bei so einer renommierten Wahl die Chance erhalten, gleichberechtigt mit den anderen Athleten im Rampenlicht zu stehen“, sagte Sven Albrecht, Geschäftsführer von Special Olympics Deutschland, „dies ist ein Meilenstein in der Historie von Special Olympics und unterstreicht, dass die Leistungen unserer Athletinnen und Athleten immer stärker in der Gesellschaft anerkannt und gewürdigt werden.“