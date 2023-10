Oberwiesenthal - Auf dem Gipfel des Fichtelberges ist eine neue Friedensglocke geweiht worden. Die gut 2700 Kilogramm schwere Glocke aus Bronze wurde in Innsbruck gegossen. Sie soll künftig an Sonn- und Feiertagen ihren Ruf in die Region und über die Grenze nach Tschechien erschallen lassen. Sie ersetzt die bisherige Glocke, die durch Vandalismus schwer beschädigt und im Klang stark beeinträchtigt worden war, wie Initiator Gerd Schlesinger sagte. Wann die neue Glocke das erste Mal geläutet wird, steht seinen Worten zufolge noch nicht fest. Zunächst muss ein neuer Glockenstuhl gebaut werden.

„Wir haben das große Glück, seit vielen Jahrzehnten in Frieden zu leben“, betonte Regionalentwicklungsminister Thomas Schmidt (CDU) zur Glockenweihe am Reformationstag. Dass dies nicht selbstverständlich sei, zeigten die Konflikte in der Ukraine und dem Nahen Osten. „Die neue Friedensglocke hier oben auf dem Fichtelberg mahnt uns, für Frieden und Freiheit, in der wir heute leben dürfen, dankbar zu sein.“

Die Vorgängerglocke war 2010 auf dem mit 1215 Metern höchsten Berg in Ostdeutschland geweiht worden. Das 1,6 Tonnen schwere Geläut aus dem Jahr 1920 hatte damit eine neue Funktion erhalten. Die alte Glocke soll laut Schlesinger auf dem Fichtelberg bleiben und dort auf einem Sockel platziert werden.

Ihr bisheriger Glockenstuhl könne für die neue Glocke nicht genutzt werden, erläuterte Schlesinger, der Türmer in Schwarzenberg ist. Dabei verwies er etwa auf ihr deutlich höheres Gewicht. Daher müsse ein neuer gebaut werden, der an die raue Witterung auf dem Berggipfel angepasst ist. Hierzu steuert das Land rund 86 500 Euro bei. Die Kosten für Glocke und Glockenstuhl insgesamt bezifferte Schlesinger auf 150 000 bis 160 000 Euro. Etwa ein Drittel der Summe müsse noch eingeworben werden. Der Verein Friedensglocke Fichtelberg hat bisher mehr als 30 000 Euro an Spenden gesammelt.

Daher sollte die neue Glocke nach ihrer Weihe am Dienstag zunächst wieder abtransportiert und an einem sicheren Ort aufbewahrt werden.