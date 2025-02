Der Ostfriesische Flugdienst (OFD) will von März an tägliche Flugverbindungen nach Juist anbieten. (Symbolbild)

Juist/Emden - Der Ostfriesische Flugdienst (OFD) bietet ab März von Emden aus tägliche Flugverbindungen zur Nordseeinsel Juist an. Das geht aus einem auf der Website des Luftverkehrsunternehmens veröffentlichten Flugplan hervor. Damit bleibt die Erreichbarkeit der tideabhängigen Insel per Flugzeug weiterhin erhalten. Kürzlich hatte die Fluggesellschaft FLN Frisia-Luftverkehr angekündigt, ihren Flugverkehr zwischen Norddeich (Landkreis Aurich) und Juist von März an einstellen zu wollen.

Dem Flugplan zufolge soll es montags bis sonntags täglich jeweils zwei Abflüge von Emden und von Juist geben - je einen vormittags und einen nachmittags. Die Flugdauer wird mit 15 Minuten angegeben. Das Unternehmen war zunächst auf Anfrage nicht erreichbar. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Streit um Anbindung von Inselflughafen

Juist Inselbürgermeister Tjark Goerges hatte zuletzt gesagt, die Insel bemühe sich nach dem Aus der FLN-Flugverbindung nach anderen Anbietern zu suchen. Denn ohne Fluganbindung falle für Gäste und Insulaner eine flexible Reisemöglichkeit weg, hatte Goerges gesagt. „Das hat schon Konsequenzen, die nicht zu unterschätzen sind.“ Die Insel wäre ohne Flugverbindung nur noch mit Schnellbooten, Wassertaxis oder mit der Inselfähre erreichbar.

Um die Anbindung des außerhalb gelegenen Juister Flugplatzes mit dem Inseldorf hatte es zuletzt Streit gegeben. Die Insel teilte mit, an einem Nahverkehrsplan zu arbeiten, der die Anbindung sicherstellen soll.