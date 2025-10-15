Eine neue Brücke für Radfahrer verbindet die Stadtteile Rottluff und Rabenstein. Die Brücke ist Teil eines Premiumradweges. Für einen weiteren Abschnitt beginnen bald die Arbeiten.

Chemnitz - In Chemnitz ist die neue Fahrradbrücke über die Kalkstraße freigegeben worden. Sie verbindet die Stadtteile Rottluff und Rabenstein. Bund und Land haben sich mit rund 8,7 Millionen Euro am Bau beteiligt, wie das sächsische Infrastrukturministerium mitteilte. Die Bauarbeiten für die rund 180 Meter lange Brücke dauerten den Angaben zufolge rund ein Jahr. Bei der Einweihung waren unter anderem Staatsministerin Regina Kraushaar und Claudia Elif Stutz (beide CDU), Staatssekretärin im Bundesministerium für Verkehr, anwesend.

Die neue Radwegbrücke schließt eine Lücke im Premiumradweg von Wüstenbrand nach Küchwald. Dieser soll nach Fertigstellung eine Gesamtlänge von 13,6 Kilometern haben. Er verläuft entlang einer ehemaligen Eisenbahnstrecke. Bereits nutzbar sind aktuell Abschnitte zwischen Riedstraße und Kalkstraße sowie zwischen Kalkstraße und Paul-Jäkel-Straße. Die neue Brücke verbindet die beiden Abschnitte. Noch in diesem Monat sollen die Bauarbeiten für einen weiteren 2,4 Kilometer langen Abschnitt beginnen.