Der Ersatzneubau einer Brücke über den Blumberger Damm ist fertig. Damit verbessert sich nun auch wieder die Anbindung des Unfallkrankenhauses.

Nach knapp 4,5 Jahren Bauzeit ist der Ersatzneubau der Brücke am südlichen Blumberger Damm fertig.

Berlin - Nach knapp 4,5 Jahren Bauzeit ist die neue Südliche Blumberger Damm Brücke für den Verkehr freigegeben worden. Der Ersatzneubau im Bezirk Marzahn-Hellersdorf führt über mehrere Bahngleise. Der Blumberger Damm ist besonders für die Verkehrsanbindung des Unfallkrankenhauses Berlin von großer Bedeutung.

Der Ersatzneubau der knapp 36 Meter langen Brücke war aufgrund des schlechten Zustands des bisherigen Bauwerks und der verbauten Baumaterialien „zwingend erforderlich“, wie die Verkehrsverwaltung mitteilte.

„Trotz der umfangreichen Bauarbeiten konnte der Verkehr größtenteils fließen, aber es ist trotzdem eine große Erleichterung, dass der Neubau jetzt fertig ist“, sagte Juliane Witt, Bezirksstadträtin für Soziales und Bürgerdienste, zur Verkehrsfreigabe.