Neue Besuchsregelung an den Krankenhäusern in Halle

Die Spinde der Mitarbeitenden in einem Krankenhaus sind mit Vorhängeschlössern verschlossen.

Halle - In Abstimmung mit der Stadtverwaltung Halle (Saale) passen die Krankenhäuser der Stadt ihre Regeln für Besucher vor dem Hintergrund des zuletzt stark gestiegenen Infektionsgeschehens an. Zum Schutz der Patienten und Mitarbeiter werden Besucher mit Erkältungssymptomen gebeten, auf einen Besuch zu verzichten, wie die Stadt am Montag mitteilte. Außerdem wird den Besuchern das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes dringend empfohlen. Besuche von Patienten seien jedoch weiterhin uneingeschränkt möglich.