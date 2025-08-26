Die frühere Mohrenstraße heißt seit Samstag Anton-Wilhelm-Amo-Straße. Nun benennen die Berliner Verkehrsbetriebe auch die U-Bahn-Station um. Mit neuen Schildern allein ist es allerdings nicht getan.

Nach der Straße wird auch die U-Bahn-Station umbenannt: In der Nacht auf Mittwoch werden die neuen Schilder mit dem Namen Anton-Wilhelm-Amo-Straße angebracht. (Archivbild)

Berlin - Nach der Umbenennung der früheren Mohrenstraße beschildern die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) auch die dazugehörige U-Bahn-Station um. Die Hinweistafeln mit dem neuen Straßen- und Bahnhofsnamen Anton-Wilhelm-Amo-Straße sollen während der Betriebspause in der Nacht zum Mittwoch angebracht werden, wie eine BVG-Sprecherin sagte. Sie wiesen aber noch bis Jahresende auf die frühere Bezeichnung hin.

In der digitalen Fahrauskunft der BVG ist die Umbenennung bereits erfolgt, auch hier mit dem Hinweis auf den alten Straßennamen. Zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember soll der neue Name der Station dann auch in den analogen Auskunftsmedien des Unternehmens gedruckt werden. Dann werde auch der Verweis auf die frühere Mohrenstraße verschwinden, hieß es.

Nach einem juristischen Hin und Her war der neue Straßenname am Wochenende bei einem Festakt symbolisch enthüllt worden. Um die Umbenennung wurde jahrelang auch vor Gericht gestritten. Der Bezirk und mehrere Initiativen trieben die Umbenennung voran, da der Begriff „Mohr“ als rassistisch gilt. Der neue Name geht auf den aus Westafrika stammenden Gelehrten Anton Wilhelm Amo zurück, der im 18. Jahrhundert lebte und wirkte. Er gilt als erster bekannter schwarzer Philosoph und Jurist an deutschen Universitäten.