Wie wichtig sind Insekten für unser Leben? In Dresden lädt eine neue Ausstellung des Senckenberg Naturmuseums dazu ein, ihre Vielfalt genauer zu entdecken.

Dresden - Mit einer neuen Sonderausstellung widmet sich das Senckenberg Naturmuseum Dresden von Donnerstag an (30. Oktober) der faszinierenden Welt der Insekten. Die Schau soll deutlich machen, wie wichtig die Tiere für die Umwelt sind. „Insekten begegnen uns überall – doch erst, wenn wir wirklich hinschauen, begreifen wir ihre Vielfalt und Bedeutung“, teilte Matthias Nuß, einer der Kuratoren der Ausstellung, mit.

In einem interaktiven sogenannten Naturelab können Besucher selbst forschen, Details unter einem Binokular entdecken oder mehr über Wild- und Honigbienen erfahren. Künstlerische Perspektiven ergänzt die Bildhauerin Sabine Emmerich mit Installationen wie der „Konferenz der Insekten“, die den Artenverlust thematisiert. Die Schau ist bis zum 16. August 2026 zu sehen.

Die Ausstellung ist Teil des Projekts „iNUVERSUMM“, das die Senckenberg Naturhistorischen Sammlungen Dresden gemeinsam mit Partnern umsetzen.