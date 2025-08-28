Zeigt die Ampel noch Grün oder schon Rot? Ein neues Pilotprojekt im Berliner Straßenverkehr soll Radfahrern bei der Anfahrt zur nächsten Ampel helfen. Nun gibt es auch ein Startdatum.

Zeigt die nächste Ampel noch Grün oder doch schon Rot? Eine neue Technik soll Radfahrern in Berlin an einigen Stellen bei der Einschätzung helfen. (Archivbild)

Berlin - Für Radfahrer und Radfahrerinnen in Berlin gibt es ab dem 9. September neue Anzeigen im Straßenverkehr, die die Anfahrt zur nächsten Ampel entspannter machen sollen. Die kleinen Monitore zeigen an, ob die nächste Ampel Rot oder Grün zeigen wird, wenn der Radfahrer dort ankommt. Gestartet wird das Pilotprojekt auf der Kreuzbergstraße, auf drei weiteren Straßen sollen später ebenfalls Anzeigen in Betrieb genommen werden.

„Dadurch soll der Radverkehr flüssiger gestaltet werden, indem unnötiges Abbremsen und Anfahren vermieden wird“, teilte die Senatsverwaltung für Verkehr auf Anfrage mit. Die Radfahrer könnten so ihr Tempo frühzeitig anpassen. Die Verkehrsverwaltung hofft, dass dadurch weniger Radler schnell noch über eine rote Ampel fahren.

Anzeigen gehen immer von gleicher Geschwindigkeit aus

Die Anzeigen berücksichtigen allerdings nicht die aktuelle Geschwindigkeit des jeweiligen Radfahrers, sondern gehen grundsätzlich von einer Geschwindigkeit von 20 Kilometern pro Stunde aus.

Angebracht werden die Anzeigen an der Invalidenstraße (10 Anzeigen), der Stargarder Straße/ Schönhauser Allee/ Prenzlauer Allee (9), der Handjerystraße/ Prinzregentenstraße (2) und der Langenscheidtstraße/ Kreuzbergstraße (2). Die Monitore hängen jeweils rund 200 Meter vor der zugehörigen Ampel.

Bund fördert das Pilotprojekt

Das Projekt namens VeloFlow wird vom Bundesverkehrsministerium zu 85 Prozent gefördert. Laut Verkehrsverwaltung kostet eine Anzeige knapp 3.000 Euro in der Anschaffung. „Zusätzlich kommen die Erschließungskosten für die Stromversorgung, die Kosten für die Digitalisierung der Ampelanlage sowie weitere Planungskosten hinzu“, teilte ein Sprecher mit. Die Auswirkungen des Pilotprojekts auf den Verkehr und das Fahrverhalten sollen umfassend ausgewertet werden.