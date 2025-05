Bezahlbarer Wohnraum ist rar, auch in Niedersachsen. Doch der Neubau kommt nicht in Schwung.

In Niedersachsen werden immer weniger Wohnungen neu gebaut. (Archivfoto)

Hannover - In Niedersachsen sind 2024 erneut weniger Wohnungen neu gebaut worden. Mit insgesamt 19.352 Wohnungen in Neubauten wurden fast ein Viertel (23,8 Prozent) weniger fertiggestellt als im Vorjahr, wie das Landesamt für Statistik (LSN) in Hannover mitteilte. Damit setzt sich der Negativtrend des Vorjahres fort. Bereits 2023 war die Zahl neuer Wohnungen um fast 14 Prozent nach unten gegangen.

Mehr als die Hälfte der neuen Wohnungen (10.421) entfiel 2024 den Angaben zufolge auf Mehrfamilienhäuser mit mindestens vier Parteien - ein Rückgang um 26 Prozent im Vergleich zu 2023.

Gestiegen ist dagegen die Dauer bis zur Fertigstellung: Zwischen Baugenehmigung und -fertigstellung vergingen bei Wohngebäuden im Schnitt 20 Monate. 2023 war es im Schnitt noch ein Monat weniger gewesen. Am schnellsten ging es mit 19 Monaten bei Einfamilienhäusern. Bei Mehrparteienhäusern dauert es dagegen im Schnitt 25 Monate bis zum Bauabschluss.