Nach dem Teileinsturz der Carolabrücke in Dresden wurden zahlreiche Bauwerke in Sachsen untersucht. Die Brücke in Großenhain wurde gesperrt und inzwischen abgerissen. Nun beginnt der Neubau.

Großenhain - Nach dem Abriss der Brücke an der B101 im Süden von Großenhain (Landkreis Meißen) startet noch in diesem Monat der Neubau. Am kommenden Mittwoch (27. August) werde mit dem Bau begonnen, sagte eine Sprecherin des sächsischen Staatsministeriums für Infrastruktur und Landesentwicklung. Zuvor hatte der MDR berichtet. Die Arbeiten sollen bis kommenden Herbst andauern.

Ende vergangenen Jahres hatte eine Sonderprüfung ergeben, dass das Bauwerk nicht mehr für den Verkehr freigegeben werden konnte. Der Zustand der Brücke, vorhandene Risse und entnommene Proben hätten eine Gefährdung der Tragfähigkeit aufgezeigt, hieß es vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Die Brücke war seitdem gesperrt und wurde inzwischen abgerissen. Bei dem Bauwerk handelte es sich wie bei der im September 2024 teilweise eingestürzten Dresdner Carolabrücke um eine Spannbetonbrücke mit Hennigsdorfer Stahl.