Neuauflage für „Tag der Sachsen“ in Aue

Aue - Das lange Warten auf den „Tag der Sachsen“ hat ein Ende: Nach mehrjähriger Pause startet das größte Heimat- und Vereinsfest im Freistaat am Freitag wieder durch. Dazu werden bis Sonntag rund 180.000 Besucher in Aue erwartet. Geboten werden neben einer großen Festmeile eine Lasershow, viel Musik, ein Kaffeetrinken mit der Landesregierung, ein ökumenischer Gottesdienst und ein Festumzug, der im Fernsehen übertragen wird. Zudem sollen Besucher am Samstagabend gemeinsam das Steigerlied - die heimliche Hymne des Erzgebirges - singen.

Der „Tag der Sachsen“ findet seit 1992 an wechselnden Orten statt. Bei seiner bisher letzten Auflage 2019 in Riesa hatte er rund 310.000 Besucher angelockt. 2020 und 2021 war das Volksfest wegen der Corona-Pandemie ausgefallen, voriges Jahr hatte die Stadt Frankenberg (Mittelsachsen) aus finanziellen Gründen abgesagt. Nun gibt es eine neue Auflage in Aue, wo zugleich das 850-jährige Stadtjubiläum gefeiert wird.

Den Angaben zufolge haben sich etwa 270 Vereine sowie 165 Händler und Firmen angemeldet. Es gibt mehr als 360 Verkaufs- und Präsentationsstände sowie 176 Programmpunkte auf den verschiedenen Bühnen. Gäste werden auch aus Frankreich, Tschechien, Kolumbien und den USA erwartet.