Berlin - Einen Tag vor der Bundestagswahl steht für die Berliner Polizei am Samstag ein großer Einsatz wegen einer Neonazi-Demonstration und Gegenveranstaltungen an. Die Rechtsextremisten wollen am Mittag vom S-Bahnhof Friedrichstraße zum Hauptbahnhof laufen. Der Veranstalter ist derselbe wie bereits im Dezember 2024, als es in Friedrichshain zu Auseinandersetzungen zwischen linken Gegendemonstranten und der Polizei kam.

Die Polizei nahm damals 30 Menschen fest, unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung und Verwendens verfassungswidriger Symbole.

Blockadeversuche möglich

Auch am Samstag könnte es zu Blockadeversuchen von linken Gruppen gegen die Rechtsradikalen kommen. In der Nähe der Friedrichstraße sind mehrere Gegendemonstrationen mit jeweils einigen Hundert Teilnehmern angemeldet.

Die Neonazis wollten ursprünglich erneut durch Friedrichshain ziehen, einigten sich dann aber mit der Polizei auf die neue Strecke in der Nähe des Regierungsviertels. Angemeldet sind 600 Demonstranten, gerechnet wird aber damit, dass wie im Dezember nur einige Dutzend kommen. Die Demonstration heißt „Für Recht und Ordnung. Gegen Linksextremismus und politisch motivierte Gewalt“, Anmelder ist eine „Bürgerliche Allianz für Deutschland und Allianz NRW“.

Einsatzbesprechung der Polizei

Wie viele Polizisten aufgeboten werden, steht noch nicht fest. Eine Einsatzbesprechung dazu fand am Donnerstag statt. Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hatte kürzlich gesagt, sie rechne mit einem „anspruchsvollem Einsatz“ für die Polizei.

Im Dezember hatten anreisende Neonazis im Süden Berlins Mitglieder der SPD angegriffen und verletzt, die auf dem Weg zu Gegenprotesten waren. Die mutmaßlichen Täter waren Jugendliche und junge Männer, die aus Halle in Sachsen-Anhalt kamen.