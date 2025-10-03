Der Titelverteidiger beendet nach vier Niederlagen seine Negativserie in der DEL. Entscheidenden Anteil am knappen Erfolg in Augsburg hat Nationalspieler Frederik Tiffels mit zwei späten Toren.

Augsburg - Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nach vier Niederlagen wieder einen Sieg gefeiert. Der deutsche Meister gewann bei den Augsburger Panthern mit 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0) nach Verlängerung. Frederik Tiffels, der bereits den späten Ausgleichstreffer der Berliner erzielt hatte, gelang das Siegtor in der Overtime. Zuvor hatten Eric Mik und Patrick Khodorenko für die Hauptstädter getroffen.

Die 6.179 Zuschauer im ausverkauften Curt-Frenzel-Stadion sahen eine ausgeglichene Anfangsphase, ehe die Gäste zunehmend die Initiative auf dem Eis ergriffen. Mik sorgte in der 18. Minute mit einem präzisen Distanzschuss für die Führung der Berliner.

Tiffels entscheidet das Spiel zugunsten der Berliner

Kurz nach dem Beginn des zweiten Drittels erhöhte Khodorenko (22.). Danach vergaben die Eisbären einige gute Gelegenheiten, um ihren Vorsprung auszubauen. Die Gastgeber fanden besser ins Spiel. Cody Kunyk (33.) verkürzte für die Augsburger, 38 Sekunden vor der Pausensirene traf Donald Busdeker zum Ausgleich.

Im hektischen Schlussabschnitt gingen die Augsburger durch ein Powerplay-Tor von Florian Elias sogar in Führung (54.), ehe Tiffels das Spiel zugunsten der Berliner drehte. Erst sorgte der Angreifer für den späten Ausgleich (58.), dann erzielte er fünf Sekunden nach dem Beginn der Verlängerung den Siegtreffer.