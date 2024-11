Der Deutsche Wetterdienst kündigt für Mecklenburg-Vorpommern einen grauen Himmel an. Es soll auch vereinzelt regnen.

Nebelig-regnerisches Herbstwetter in Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin - In Mecklenburg-Vorpommern erwartet die Menschen trübes Herbstwetter. Heute ist es ganztägig bedeckt, zeitweise auch neblig-trüb, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Vereinzelt gibt es Sprühregen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte um die acht Grad mit schwachem Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

In der Nacht zum Freitag zeigt sich der Himmel stark bewölkt bis bedeckt. Es bleibt vereinzelt regnerisch mit Tiefsttemperaturen von acht bis vier Grad. Es weht ein schwacher östlicher Wind.

Am Freitag bleibt es bedeckt, aber dafür trocken. Die Temperaturen erreichen zwischen sieben und zehn Grad. In der Nacht zum Samstag gibt es von Süden her einige Auflockerungen. Es bleibt laut DWD meist niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen zwischen fünf und zwei Grad.