Auf die Glätte folgt der Nebel, in Berlin und Brandenburg kann man stellenweise weniger als 150 Meter weit gucken. Vereinzelt kommt aber auch mal die Sonne raus.

Berlin/Potsdam - Der Donnerstagmorgen startet in Berlin und Brandenburg wieder glatt. Grund dafür sind erneut Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt und überfrierende Nässe, heißt es vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Hinzu kommt stellenweise Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern.

Ansonsten bleibt der Donnerstag stark bewölkt und es wird vorübergehend leichter Sprühregen erwartet. Bei Temperaturen zwischen 3 und 8 Grad mildert sich im Laufe des Tages die Glätte jedoch ab. Zum Abend hin lockert es dann etwas auf, dennoch kann es stellenweise erneut zu dichtem Nebel kommen. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 2 bis minus 1 Grad.

Nebel auch zum Start ins Wochenende

Am Freitag erwartet der DWD neben Wolken auch etwas Sonne. Im Nordosten bleibt es hingegen noch teilweise bei Hochnebel, der zum Abend hin wieder sinkt. Die Höchstwerte steigen auf 5 Grad in der Uckermark bis 8 Grad im Südwesten Brandenburgs. Der Nebel begleitet Berlin und Brandenburg dann auch stellenweise in die Nacht auf den Samstag. Die Temperaturen sinken erneut auf bis zu minus 1 Grad.

Zum Start ins Wochenende kühlt es hingegen wieder etwas ab. Die Höchstwerte liegen laut DWD dann nur noch zwischen 1 und 4 Grad. Es bleibt wolkig und bedeckt. Der Hochnebel kommt laut Vorhersage auch in der Nacht auf Sonntag zurück, örtlich lockert es jedoch etwas auf.