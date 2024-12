Es wird neblig und trüb. Gelegentlich zeigt sich am Wochenende in Thüringen aber auch die Sonne.

Der Winter zeigt sich in Thüringen am Wochenende oft neblig. Ab und an scheint aber auch die Sonne. (Symbolbild)

Erfurt - Mit Nebel und auch Sonne zeigt sich der Winter am Wochenende in Thüringen stellenweise freundlich. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, scheint am Freitag bei maximal ein bis sieben Grad nach zögernder Nebel- und Hochnebelauflösung zeitweise die Sonne. Im oberen Bergland können die Werte auf bis zu zehn Grad steigen. Nur in einigen Tallagen bleibt es ganztägig neblig-trüb.

Auch am Samstag gibt es der Vorhersage zufolge in einigen Gebieten den ganzen Tag Nebel, an einigen Orten scheint bei bis zu vier Grad aber auch zeitweise die Sonne.

Der Sonntag wird bei bis zu sechs Grad stark bewölkt, im Süden zeitweise sonnig. In der Nacht zum Montag gibt es vereinzelt etwas Regen.