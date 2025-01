Nach vielen dunklen Tagen können sich die Menschen in Sachsen-Anhalt am Wochenende über Sonnenschein freuen. Autofahrer sollten aber vorsichtig sein. Und das hat vor allem einen Grund.

Nebel und Sonne am Wochenende in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Im Harz und im umliegenden Gebiet können sich die Menschen heute über viel Sonnenschein freuen. In den restlichen Regionen wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes erst einmal ein neblig-trüber Tag, teils kann es auch Glätte geben. Die Höchsttemperatur liegt vielerorts bei bis zu zwei Grad, im Harz bei bis zu acht Grad. Der Nebel hält voraussichtlich bis in die Nacht auf Sonntag an. Die Temperaturen fallen auf bis zu minus fünf, in den Hochlagen auf bis zu null Grad.

Am Sonntag können sich nach Auflösung des Nebels Menschen in ganz Sachsen-Anhalt auf viel Sonnenschein einstellen. Dabei steigen die Temperaturen auf bis zu sieben Grad und es bleibt den Angaben nach weiterhin trocken. In der Nacht auf Montag ist gebietsweise allerdings wieder mit Nebel zu rechnen.