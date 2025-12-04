In Sachsen-Anhalt wird es Donnerstagvormittag und in der Nacht zu Freitag frostig und teilweise glatt. Der Deutsche Wetterdienst erwartet in der Nacht Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern.

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt ist in den nächsten Tagen mit Nebel, dichten Wolken und teilweise Glätte zu rechnen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, liegen die Höchstwerte Donnerstag bis Samstag zwischen 2 und 6 Grad. Dabei erwartet der DWD einen bewölkten bis bedeckten Himmel.

Nach Angaben des DWD bildet sich am Donnerstag bis zum Vormittag und in der Nacht zu Freitag leichter Frost. Vereinzelt ist dem DWD zufolge Glätte möglich. In der Nacht zum Freitag sei örtlich Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern möglich.

Auch in der Nacht zum Samstag und am Tag rechnet der DWD mit Nebel. Außerdem kommt es nach der DWD-Prognose tagsüber im Harz in Böen zu starkem Wind. Auf dem Brocken könne es stürmisch werden. Freitag- und Samstagnacht fallen die Tiefstwerte auf 0 bis -3 Grad.