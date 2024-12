Nebel am Wochenende und Wind an Silvester

Das Wochenende in Berlin und Brandenburg bringt Nebel in die Region. (Symbolbild)

Potsdam - Wetterprognosen lassen eine stürmische Silvesternacht in Berlin und Brandenburg erwarten. Während am Dienstag noch mäßiger bis frischer Südwestwind wehen soll, gesellen sich in der Nacht stärkere Wind- und stürmische Böen dazu, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Örtlich soll in der Nacht auch Regen fallen - bei fünf bis drei Grad.

Währenddessen beschert das letzte Wochenende im Jahr 2024 den Menschen in Berlin und Brandenburg nebliges Wetter. Am Samstag erwarten die Meteorologen beständigen Nebel und Hochnebel, nur im Süden von Brandenburg zeigt sich die Sonne. Bei null bis vier Grad bleibt es trocken.

Abgesehen von Südbrandenburg ist es nachts in der Region weiterhin neblig. Bei minus ein bis minus sechs Grad kann es örtlich bis in die Morgenstunden glatt werden.

Am Sonntag löst sich der Nebel vielerorts auf, die Sonne scheint aber nur kurz. Denn mittags zieht der Nebel von Norden wieder auf und erreicht am Abend die Niederlausitz. Örtlich erwartet der Wetterdienst am Sonntag Sprühregen bei ein bis vier Grad.