Der Personalvorschlag war schon ungewöhnlich. Zur Intendantenwahl beim NDR trat eine externe Managerin an. Nun ist auch das Ergebnis der Wahl eine Überraschung.

Hamburg - Die Intendantenwahl beim Norddeutschen Rundfunk (NDR) ist vorerst gescheitert. Die einzige Kandidatin, die frühere Bertelsmann-Managerin Sandra Harzer-Kux, verfehlte die erforderliche Mehrheit.

Einen zweiten Wahlgang wird es nicht geben. Binnen eines Monats kann der Verwaltungsrat erneut einen Personalvorschlag unterbreiten. Die nächste reguläre Sitzung des Rundfunkrats ist Mitte Mai. Es darf nach Gremienangaben nicht dieselbe Person sein wie im ersten Wahlgang. Wie es ganz konkret weitergeht, ist unklar.

Die 52 Jahre alte Managerin Harzer-Kux hätte 34 Ja-Stimmen benötigt. Es stimmten aber nur 30 Rundfunkräte mit Ja. Zudem gab es 14 Neinstimmen und 6 Enthaltungen.

Das Kontrollgremium Rundfunkrat, das die Senderspitze wählt, kritisierte im Anschluss unter anderem, dass es keine Wahl zwischen mehreren Kandidaten gab. Das liegt am NDR-Staatsvertrag, der festlegt, dass der Verwaltungsrat einen Personalvorschlag machen kann.

Gesucht wurde eine Nachfolge für Senderchef Joachim Knuth. Der 65-Jährige hatte einen vorzeitigen Übergang zum 1. September angeboten. Knuth ist seit Januar 2020 Intendant des drittgrößten ARD-Senders. Sein Vertrag läuft eigentlich regulär bis Mitte Januar 2026.

Externe an der Spitze eher selten

Die Personalie Harzer-Kux galt als Überraschung. Häufig kommt es vor, dass die Topposten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch wegen der komplexen Struktur mit Führungskräften aus den eigenen Häusern besetzt werden.

Laut Verwaltungsrat gab es zunächst ein engeres Bewerberumfeld von vier Frauen und vier Männern. Am Ende habe sich der Rat zwischen zwei Männern und Harzer-Kux entschieden.

„Die Transformation ist unser Alltag“

Harzer-Kux arbeitete viele Jahre im Bertelsmann-Kosmos. Vor allem beim Hamburger Verlagshaus Gruner + Jahr, das zu dem Konzern gehört, war die 52-Jährige als Managerin tätig. Sie arbeitete im Marketing-Bereich und bringt zudem Erfahrung unter anderem bei Bewegtbild und Audio mit. Hörte man sich in der Medienbranche um, bekam man unterschiedliche Antworten. Harzer-Kux gilt als gut vernetzt. Für andere ist sie ein unbeschriebenes Blatt.

In ihrer Vorstellungsrede vor dem Rundfunkrat sprach Harzer-Kux vor der Wahl über die Bedeutung von guter Organisation und über Transformation. „Die Transformation ist unser Alltag.“ Sie sprach auch über offene Kommunikation und Führungskultur, die nötig sei. Sie wolle, dass der NDR jünger, digitaler und effizienter werde.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wolle sie einbinden. Harzer-Kux betonte auch, der Rückhalt und die Akzeptanz in der Bevölkerung seien entscheidend für den NDR, nicht die Politik. An der einen oder anderen Stelle ihrer Rede - zum Beispiel beim Thema Umgang mit Fehlerkultur - schimmerte Kritik am Ist-Zustand des Senders durch. Bei Nachfragen aus dem Rundfunkrat speziell zum Programm, antwortete Harzer-Kux nicht konkret.

Der Rundfunkrat, der wählte, ist das zweite Kontrollgremium des Senders und soll verschiedene gesellschaftliche Gruppen repräsentieren. In dem Rat sitzen Vertreter aus Organisationen, Politik, Wirtschaft und religiösen Gemeinschaften. Er kontrolliert, ob der Sender die programmlichen Vorgaben einhält, und kann nach der Ausstrahlung Rückmeldungen geben.