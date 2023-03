Potsdam - Nach den Jahren der Corona-Pandemie will das Potsdamer Naturkundemuseum wieder voll durchstarten: Im Juni solle der erste Raum des Kaltwasseraquariums wieder geöffnet werden, sagte Museumsdirektor Jobst Pfaender am Mittwoch. Der zweite Raum des Aquariums werde im November folgen. „Dort werden in einem neuen Bereich die Anpassungen an den Lebensraum Unterwasser gezeigt“, kündigte der Direktor an. Das Aquarium war im November 2020 wegen dringender Baumaßnahmen kurzfristig geschlossen worden.

Im vergangenen Jahr hatte das Museum wieder mehr als 20.000 Besucher, nach nur rund 9300 Gästen im Jahr 2021 und etwa 14.000 im ersten Corona-Jahr 2020. Damit sei das Niveau der Jahre vor der Corona-Pandemie noch nicht wieder erreicht, erklärte Pfaender. Ziel sei es, wieder 25.000 Besucher im Jahr anzulocken.

Im vergangenen Jahr konnte das Naturkundemuseum zwei große Sammlungen mit Tierpräparaten übernehmen. Eine jagdlich ausgerichtete Sammlung aus Hohenbocka (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) umfasse knapp 240 Präparate von meist einheimischen Tieren, darunter Gänse-, Enten- und Singvögel. Vom Städtischen Gymnasium Riesa sei eine teils fast 80 Jahre alte Schulsammlung mit etwa 150 Objekten übernommen worden.