Frankfurt/Main - Nationaltorhüterin Almuth Schult hat ihr drittes Kind zur Welt gebracht. Die 32-Jährige sei am Mittwoch Mutter eines gesunden Jungen geworden, teilte sie über den Deutschen Fußball-Bund mit. Die Olympiasiegerin von 2016 hatte bereits im April 2020 Zwillinge - einen Jungen und ein Mädchen - bekommen.

Schult fehlte bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland, wo das deutsche Team nach der Vorrunde ausgeschieden war, hatte jedoch vor einigen Monaten im NDR gesagt: „Ich möchte gern nach der Schwangerschaft und der Geburt meine Fußballkarriere fortsetzen. Aber natürlich müssen wir schauen, wie gut das mit den neuen Herausforderungen im Familienleben zusammenpasst.“ Bei der EM 2022 war sie Ersatzkeeperin hinter Merle Frohms.

Die 66-fache Nationalspielerin hatte von 2013 bis 2022 beim VfL Wolfsburg gespielt und dort zahlreiche Titel gewonnen. Danach wechselte sie für ein halbes Jahr in die USA zu Angel City FC in Los Angeles. Seitdem ist sie vereinslos und lebt wieder im niedersächsischen Wendland. Einen Namen hat sich Schult auch als ARD-Expertin gemacht, zudem engagiert sie sich in der Initiative „Fußball kann mehr“ für Geschlechtergerechtigkeit im Sport.