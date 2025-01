Wolfsburg - Eine weitere Leistungsträgerin bleibt den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg länger erhalten. Die deutsche Nationalspielerin Janina Minge verlängerte ihren Vertrag bis zum 30. Juni 2028, wie der Top-Club aus der Bundesliga mitteilte. Zuletzt hatten schon die früheren Nationalspielerinnen Svenja Huth und Alexandra Popp ihre Arbeitspapiere jeweils verlängert.

Minge war erst im vergangenen Sommer vom SC Freiburg in die niedersächsische Stadt gewechselt. Bisher absolvierte sie alle zwölf Partien in der Liga und kam in der Champions League regelmäßig zum Einsatz. Mit der Nationalmannschaft hatte sie im Sommer Bronze bei den Olympischen Spielen in Paris geholt.