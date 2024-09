Eisenach - Jung-Nationalspieler Marko Grgic von Handball-Bundesligist ThSV Eisenach hat sich nach dem 32:35 gegen Bietigheim für den Auftritt seines Teams entschuldigt. In einem bemerkenswerten Statement am Mikrofon des Bezahlsenders Dyn sagte der 21-Jährige: „Ich bin maßlos enttäuscht, von mir, aber auch von der Mannschaft, so wie wir uns präsentiert haben, gegen einen Aufsteiger, zu Hause. Wir wussten, dass es schwer wird, aber das geht nicht. Ich muss mich im Namen der Mannschaft bei den Fans entschuldigen, die hier heute unter der Woche in die Halle gekommen sind.“

Eisenach verzeichnete damit am 3. Bundesliga-Spieltag bereits die zweite Heimpleite. Grgic erzielte dabei 14 Treffer. Gerade die Heimstärke hatte in der vergangenen Saison dafür gesorgt, dass der ThSV als Aufsteiger und als sicher gehandelter Absteiger den Klassenverbleib schaffte.

„Das nehme ich auf meine Kappe“, räumte Trainer Misha Kaufmann ein und betonte: „Das sind zwei Punkte, die uns fehlen, die wir nun gegen einen anderen Gegner holen müssen.“. Als nächster Gast kommt am nächsten Freitag der derzeitige Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt in die Werner-Aßmann-Halle.