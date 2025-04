Der Tabellen-Dritte TSV Hannover-Burgdorf bindet sein Eigengewächs Justus Fischer an den Club. Der Handball-Nationalspieler hat seinen Vertrag bis 2027 verlängert.

Nationalspieler Fischer bis 2027 in Hannover

Hannover - Handball-Nationalspieler Justus Fischer hat seinen Vertrag bei der TSV Hannover-Burgdorf vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. Wie der Tabellen-Dritte der Bundesliga mitteilte, bleibt der 22 Jahre alte Kreisläufer bis zum Ende der Spielzeit 2026/27 in der niedersächsischen Landeshauptstadt.

„Wir freuen uns sehr über die vorzeitige Vertragsverlängerung von Justus, die ein klares Bekenntnis zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der TSV Hannover-Burgdorf zu einer sehr guten Adresse im deutschen Handball darstellt“, sagte Trainer Christian Prokop.

In Hannover spielt in dem ebenfalls erst 22 Jahre alten Rückraum-Linkshänder Renars Uscins ein weiterer Nationalspieler. Zur neuen Saison kommt in dem 25-jährigen Leif Tissier vom HSV Hamburg ein junger und ambitionierter Spieler zur TSV. Dazu steht Nationalspieler Marko Grgic (21/ThSV Eisenach) auf der Wunschliste der Hannoveraner, dessen Club möchte den Rückraumspieler nach dieser Saison jedoch nicht ziehen lassen.