Magdeburg - Zum Ende der Woche setzen sich Regen, stürmische Böen und vereinzelter Schneefall immer wieder gegen die Sonne durch. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt dabei vor allem zwischen Harz und Mansfelder Land vor Glätte sowie Sturmböen auf dem Brocken mit bis zu 90 Kilometern pro Stunde.

Heute ist es zunächst örtlich noch sonnig, bevor im Tagesverlauf Wolken und Regen von Westen aufziehen. Bei drei bis fünf Grad frischt der Wind vor allem auf dem Brocken und im Gebiet des Harzes auf und es kann zu starken Böen bzw. Sturmböen kommen. In der Nacht zu Freitag setzten sich Regen, Sturm sowie vereinzelter Schneefall bei Werten von vier bis -1 Grad fort. Der Wind könne sich auf dem Brocken laut DWD sogar bis zu orkanartigen Böen steigern.

Zum Wochenende ändert sich kaum etwas

Am Freitag regnet es nach einer kurzen Auflockerung am Morgen bei Temperaturen bis maximal neun Grad. Die orkanartigen Böen aus der Nacht schwächen kaum ab. In der Nacht zu Samstag lockert es der Vorhersage nach erneut leicht auf.

Zum Wochenende ändert sich an den Aussichten im Vergleich zu den Vortagen kaum etwas: Am Samstag müssen die Menschen in Sachsen-Anhalt mit einer Mischung aus Regen, örtlich starken Windböen sowie in den Kammlagen mit Schneefall rechnen. Die Werte klettern dabei nicht über die 6-Grad-Marke.