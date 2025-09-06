Ein Jugendlicher wird in eine Gasse gelockt und von Unbekannten überfallen und geschlagen.

Berlin - Unbekannte haben einen Jugendlichen in Berlin-Mitte ausgeraubt, geschlagen und ihm die Nase gebrochen. Zwei Personen sollen den 15-Jährigen am Freitagabend an einer Straßenbahnhaltestelle in der Memhardtstraße angesprochen haben, wie die Polizei mitteilte.

Sie hätten den Teenager in eine Gasse gelockt, wo eine 10- bis 15-köpfige Gruppe ihn mit Schlägen und Tritten attackiert haben soll. Nachdem der Jugendliche kurz das Bewusstsein verloren hatte, fehlten ihm den Angaben zufolge Portemonnaie, Handy und andere persönliche Gegenstände.

Die Angreifer flüchteten laut der Mitteilung unerkannt zum Alexanderplatz. Rettungskräfte brachten den Überfallenen mit einem Nasenbeinbruch ins Krankenhaus.