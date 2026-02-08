Er gilt als der größte Karnevalsumzug in Ostdeutschland: „Der Zug der fröhlichen Leute“ in Cottbus. Am Sonntag ist es wieder so weit - eine Woche eher als üblich.

Cottbus - Bereits vor Weiberfastnacht verwandelt sich Cottbus am Sonntag ab 13.11 Uhr in eine Karnevalshochburg: Mehr als 3.000 Närrinnen und Narren wollen laut Veranstalter beim „Zug der fröhlichen Leute“ durch die Stadt ziehen. Tausende Besucher werden zu der bunten Parade erwartet - im vergangenen Jahr kamen mehr als 100.000 Menschen. Der Umzug in Cottbus gilt als einer der größten Karnevalsumzüge in Ostdeutschland.

Die 33. Ausgabe wird in diesem Jahr eine Woche vorverlegt. Traditionell startet der „Zug der fröhlichen Leute“ am Sonntag vor dem Rosenmontag, der in diesem Jahr auf den 16. Februar fällt. Angesichts des Gedenkens an die Opfer des Bombenangriffs auf Cottbus vor 81 Jahren werde der Umzug aber eine Woche früher als üblich veranstaltet, hieß es von der Stadtverwaltung.

Am 15. Februar 1945 warf die Luftwaffe der US-Armee kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs rund 1.000 Tonnen Bomben über Cottbus ab.