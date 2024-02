Hannover - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat sich gut vorbereitet gezeigt, als Närrinnen und Narren am Dienstag die Staatskanzlei in Hannover gestürmt haben. Der SPD-Politiker präsentierte den kostümierten Gästen am Faschingsdienstag seine neue Tusch-Maschine, mit der er den für Karnevalssitzungen typischen Tusch abspielen konnte. Die Tusch-Maschine sei für Reden von Politikern äußerst praktisch, etwa wenn im Landtag keiner klatsche, sagte der Regierungschef, selbst kostümiert mit Narrenkappe und blauer Clownsnase. Auch Karnevalshits spielte Weil mit Hilfe seiner Tuschmaschine vor. Am Mittwoch ist die fünfte Jahreszeit vorbei und für Christen beginnt die Fastenzeit. In Braunschweig wird am Aschermittwoch traditionell der Karneval mit einem Trauerzug beerdigt.