Karnevalshochburg: In Cottbus ist der Start in die fünfte Jahreszeit gelungen. Der Schlüssel für das Rathaus liegt nun in den Händen der Narren. Auch anderswo in Brandenburg ging die Session los.

Cottbus - Die Karnevalssession in Brandenburg ist eröffnet: In der ostdeutschen Karnevalshochburg Cottbus haben die Närrinnen und Narren das Rathaus erobert - zumindest symbolisch. Oberbürgermeister Tobias Schick (SPD) übergab dafür den Cottbuser Narrenweibern den Rathausschlüssel.

Kurz zuvor, pünktlich um 11.11 Uhr, markierte ein Schuss aus der Konfettikanone den Start der Session. Über 100 Närrinnen und Narren verschiedener Cottbuser Karnevalsvereine marschierten durch Cottbus und feierten den Start in die fünfte Jahreszeit. Auch in Werder erstürmten die Narren das Rathaus. In Brandenburg an der Havel zog zudem ein Karnevalsumzug durch die Innenstadt.

Bis Dezember soll es in den Städten und Gemeinden weitere Festlichkeiten geben. Der vorläufige Abschluss findet am 30. November mit einem Umzug in Rathenow statt. Die großen Karnevalsveranstaltungen gibt es traditionell erst im Januar, nach der Weihnachtsruhe im Advent bis zum kirchlichen Feiertag Heilige Drei Könige.