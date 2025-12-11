Wie wird das kleine Flusspferd heißen? Bis Sonntag können Vorschläge eingereicht werden. Welche Namen wurden bisher eingereicht? Der Berliner Zoo gibt eine Zwischenbilanz.

Berlin - Für das zehn Wochen alte Flusspferd sucht der Berliner Zoo einen Namen - und es sind bereits eine Menge Vorschläge eingegangen. Mehr als tausend Rückmeldungen gab es bislang auf den Aufruf des Zoos, wie eine Sprecherin sagte. Die meisten Einsendungen kamen demnach bislang über Social Media und via E-Mail, aber auch per Post gab es einige wenige Vorschläge.

Für den Namen des Hippo-Babys sind Vorschläge gewünscht, „die in Form einer Alliteration die typischen Merkmale von Flusspferden aufgreifen“, hieß es in dem Aufruf des Zoos von vergangener Woche.

Welche Namen wurden vorgeschlagen?

Bei einigen Namensideen habe das auch ganz gut geklappt, sagte die Sprecherin. So wurden unter anderem Vorschläge wie Benno Badegern, Tim Tauchgang, Finn Flatterohr oder Bolle Badewanne eingereicht. Oft wurde laut Sprecherin auf die „charismatischen Wackelöhrchen“, die Tauchkünste des kleinen Bullen oder auch auf ehemalige Hippos aus dem Berliner Zoo Bezug genommen.

Häufig vorgeschlagen wurde auch der Zusatz „Plansch“ - etwa in Kombination mit den Namen Paulchen, Peter, Pauly oder Paul. Aber auch eine Berliner Essensspezialität kommt mit den Vorschlägen Billy, Bobby oder Bruno Boulette vor.

Bis Sonntag nimmt der Zoo Einsendungen an. Anschließend entscheidet eine Jury über den Namen. Kommende Woche soll dann feststehen, wie das kleine Flusspferd mit den großen Kulleraugen heißen wird.